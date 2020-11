Kinderschutz in Düsseldorf : Childhood-Haus für Opfer von Gewalt und Missbrauch eröffnet

Die schwedische Königin Silvia will die Einrichtung bald besuchen. Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf Die Einrichtung auf dem Gelände der Uniklinik soll zum Wohl von Kindern eine Zusammenarbeit von Medizinern, Psychologen, Polizei und Justiz ermöglichen. Königin Silvia von Schweden wollte zum Start der Einrichtung nach Düsseldorf reisen, grüßte nun aber nur virtuell.

Mit dem Childhood-Haus (Kindheitshaus) an der Uniklinik ist am Montag eine neue Einrichtung eröffnet worden, die minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs und körperlicher Gewalt unterstützen soll. Ein Schwerpunkt liegt auf einem kindgerechten Umgang mit den Kindern in juristischen Verfahren, sodass sie ihre Aussagen in einem geschütztem Umfeld machen können. Eröffnet werden sollte das Haus unter anderem von der schwedischen Königin Silvia, die wegen der Pandemie nun war zu Hause blieb, aber eine Videobotschaft sandte – und darin einen baldigen Besuch in Düsseldorf ankündigte.

Die Einrichtung stelle einen „Leuchtturm im Kinderschutz“ dar, sagte die Königin, die 1999 die World Childhood Foundation gegründet hatte. Diese ist Initiatorin der neuen Einrichtung, die sich in der Trägerschaft der Uniklinik befindet. Die Königin hat ihr Abitur am Düsseldorfer Luisen-Gymnasium gemacht und erinnerte sich in dem Video an das unterstützende Umfeld, in dem sie aufgewachsen sei: „Das ist ein Privileg. Im Laufe meines Lebens habe ich viele Kinder und Jugendliche getroffen, die Missbrauch und Gewalt erlebt haben und besonderen Schutzes bedurften.“ Königin Silvia betonte, sie werde das Childhood-Haus so bald wie möglich auch selbst in Augenschein nehmen.