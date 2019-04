Ratingen : Großeinsatz: Sperrmüll brennt vor Hochhaus

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Nur eine Bewohnerin wurde vorsorglich untersucht. Foto: Kreispolizei

Ratingen Großeinsatz mit glimpflichem Ausgang: Am Sonntagmorgen, gegen 6.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Sperrmüllbrand vor einem Hochhaus am Berliner Platz gerufen. Der Sperrmüll, welcher sich unmittelbar unterhalb eines Balkons befand, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Flammen schlugen nach oben und beschädigten nach Polizeiangaben neben der Hausfassade auch die Verkleidung eines Balkons im ersten Obergeschoss. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit nicht beziffert werden.

Für die Feuerwehr war es nach Angaben von Sprecher Jan Neumann ein Großeinsatz. . „Da nicht bekannt war, ob der Brand bereits auf das Gebäude übergegriffen hatte, wurde das Stichwort ,Hochhaus’ gewählt. Daraufhin wurde für mehrere Einheiten Alarm ausgelöst, da Brände in Hochhäusern immer besonders personalintensiv sind.“ Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die Größe des Brandes war nicht so wie angenommen und das Feuer hatte auch noch nicht auf das Gebäude übergegriffen. Ein Kellerverschlag musste bei der Kontrolle geöffnet werden, eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch zu Hause verbleiben. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Standorte Mitte, Tiefenbroich und Lintorf.