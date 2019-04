Die gute Tat : Handballer spielen für Kinderhospiz

Lintorf Die 3. Herren-Mannschaft des TuS Lintorf tritt im Schulzentrum an.

(RP) Die 3. Handball-Mannschaft des TuS 08 Lintorf plant für Samstag, 4. Mai, anlässlich eines Meisterschaftsspieles in der Lintorfer Sporthalle am Schulzentrum eine Benefiz-Veranstaltung. Für das Jugend- und Kinderhospiz Regenbogenland aus Düsseldorf, richten die Männer der Dritten gegen die Gäste aus Erkrath ein Benefizspiel aus.

Neben dem Spiel der Dritten um 16 Uhr, wird auch die D- und E-Jugend ein Freundschaftsspiel bestreiten. Somit fliegt bereits ab 13 Uhr der Handball in der Halle am Breitscheider Weg. In der Halbzeitpause der Dritten treten dann die Tänzerinnen der Unlimited Dance Company auf.