Ratingen : Kinderdisco steigt im Jugendzentrum Manege

Lintorf (RP) Die nächste „Dance4Kids“-Party für neun- bis zwölfjährige Kinder steigt am Freitag, 3. Mai, im städtischen Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf an der Jahnstraße 28.

Unter dem Motto „Fortnite Dance Party“ können alle verschiedene Dance-Moves in einem „Fortnite Parcours“ oder einfach frei auf der Tanzfläche ausprobiert werden. Los geht’s um 16.30 Uhr, die Party endet gegen 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.

Bei den nächsten Kinderdisco-Terminen erhalten Kinder die Möglichkeit, in diesem Rahmen ihren Geburtstag zu feiern.