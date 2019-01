Feuer: Sperrmüllhaufen brennt am Hochhaus

Ratingen West In mehreren Notrufen wurde von starker Flammen- und Rauchentwicklung sowie von bereits verrauchten Wohnungen berichtet.

(JoPr) Am frühen Mittwochmorgen, um 5.37 Uhr, wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem gemeldeten Brand an einem Hochhaus an der Jenaer Straße alarmiert. Es brannte ein Sperrmüllhaufen lichterloh direkt am Gebäude. In mehreren Notrufen wurde hierbei von starker Flammen- und Rauchentwicklung sowie von bereits verrauchten Wohnungen berichtet.