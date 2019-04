Ratingen West : Wie ein ganzer Stadtteil in die Höhe wuchs

Wie ein ganzer Stadtteil in die Höhe wuchs

RATINGEN Mitte der 1960er Jahre war der Wohnraum knapp. Die Neue Heimat plante im Westen der Stadt Wohnraum für 20.000 Menschen.

Einen Partner fand die Stadt in der seinerzeit größten Wohnungsbaugesellschaft, der gewerkschaftseigenen „Neuen Heimat“ (NH), bei der der Name schon das Programm sein sollte. Für das Bauprojekt in Ratingen fanden die ersten Planungen der NH im Sommer 1965 statt. Im Frühjahr 1966 begann sie mit Erschließungsarbeiten, womit die Lage des ersten Bauabschnitts feststand. Im Nachhinein wurde aus diesem Grund der ungefähr zeitgleich stattfindende Wettbewerb als reine Alibiveranstaltung gewertet.