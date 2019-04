Heiligenhaus : Irische Folkband begibt sich im Club auf Flughöhe

Heiligenhaus (RP) Einsteigen, Anschnallen, Türen schließen, Abheben – das Ziel: Die musikalische Welt Irlands mit neuen Blickwinkeln. Im Cockpit tummeln sich die Piloten von Fleadh (gesprochen: Flaa), der gälischen Bedeutung von Fest oder Party.

Und auf eine solche nehmen die Musiker das Bordpublikum am Mittwoch, 8. Mai um 20 Uhr im Club Heiligenhaus mit. Dabei loten sie aus, in welche ungeahnten Höhen man bodenständige Tradition befördern kann. Und hin und wieder werden Stücke auch kurz mal auf den Kopf gestellt um im Rückenflug neue Perspektiven aufzuzeigen.

Die fünf Jungs von Fleadh sind in der Tat musikalische Himmelsstürmer, die dem Irish Folk neue Aspekte abringen, um nach einigen wilden Kurven und Loopings wieder auf dem Boden der Tradition zu landen. Dabei wirkt der ausgereifte Sound durch Fiddle, Banjo, Mandoline, Uilleann Pipes, Whistle, Gitarre und Bodhrán dynamisch bis schwerelos und verleiht dem Irish Folk Flügel.

Für die rockigen Akzente sorgen Percussion und Bass und neben den Songs beliebter irischer Singer/Songwriter wird man auch den ein oder anderen Van Morrison, Christy Moore oder Luka Bloom Track zu hören bekommen. Doch nicht das man denkt, Fleadh seien eine reine Coverband. Mit Saoirse Mhór (gesprochen: Siersche Mor) hat man einen kompetenten Singer/Songwriter an Bord, der mit seinen Liedern Kurs auf die jüngere aber auch ältere Geschichte Irlands nimmt.

„Princes of Ale“ gehen mit Folk auf Irland-Reise

Heiligenhaus : „Princes of Ale“ gehen mit Folk auf Irland-Reise

Konzert im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Konzert im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Irish Folk mit dem Shamrock-Duo

Um die Preisträger des Deutschen Pop & Rockpreis 2013 und 2015 in gleich mehreren Kategorien sowie der Gewinner des Bandwettbewerbs der Popakademie Mannheim und der BASF, kommt man einfach nicht herum wenn man Irish Folk liebt. Der Bandname Fleadh ist dabei Programm, denn die gleichnamigen Feste, die es überall in Irland gibt und bei denen stets ein lockeres Feeling herrscht, nimmt die Gruppe virtuos mit in ihre Konzerte.