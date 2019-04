Ratingen : Gute Tropfen für die hübsche Flasche

Samstagsfrau Svea Bartel im Barrique Laden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Svea Bartel führt seit sechs Jahren den Laden „Barrique“. Jetzt engagiert sie sich auch im City-Kauf.

RATINGEN Eine überaus seltene Sache gaben die liebevollen Eltern, in Bielefeld zu Hause, ihrer Tochter nach der Geburt im Jahr 1975 mit auf den Lebensweg: ihren Vornamen Svea. Der ist bis heute in Deutschland insgesamt nicht einmal 1000-mal vorhanden.

Ein anderes Erbe wiederum ist keineswegs so selten, hat ihr aber schon weiter geholfen – diese Svea hat eine Menge von der elterlichen Berufstätigkeit mitbekommen. Sie präsentierten ihrem Kind ganz lebendig, wie ein Kaufmannsleben in einem Feinkostladen und Bio-Markt so abläuft. Und deshalb führt sie ihr eigenes Geschäft Barrique schon seit sechs Jahren in Ratingen.

Info Donnerstags gibt’s Weinverkostungen Öffnungszeiten Das Geschäft Barrique, Düsseldorfer Straße 26 a, hat dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet In der kommenden Woche ist natürlich auch der Mittwoch, 1. Mai, geschlossen. Verkostungen Danach gibt es wieder jeden Donnerstag ab 16 Uhr Weinverkostungen.

Gelernt hat die junge Frau nach dem Abitur einen Job im Hotelfach – zunächst in ihrer Heimatstadt. Dann arbeitete sie in der Schweiz, dann in Düsseldorf. Später in einem Personalbüro. Bei einem Urlaub in Griechenland lernte sie ihren künftigen Ehemann kennen: Solche Begegnungen führen bekanntlich häufig zur kompletten Änderung der Richtung, die der Lebensweg bis dahin eingeschlagen hat.

Das Ehepaar Bartel wollte außer dem gemeinsamen Familienstand auch noch beruflich etwas anders machen, hielt ein Franchise-Geschäft für richtig und Ratingen als Standort für hervorragend geeignet. Wie man das rückblickend so liebevoll formuliert. Immerhin hat eine solche Form der Geschäftstätigkeit etliche Vorteile.

Und nun stehen sie da – die hübschen Flaschen und Gläser in mannigfaltigen Formen und unterschiedlichen Farben und warten in Schönheit und mit Geschmack auf den Verkauf. Wer denn nun eine Flasche in Hasenform, mit Eierlikör gefüllt, kaufen will, ist bei Barrique genau richtig. Wer ein bestimmtes Öl, dazu noch mit einem besonderen Aroma aufgerüscht, erwerben möchte, natürlich auch. Wein, Essig, Marmelade und ganz viel andere Leckerlis kommen dazu.

Es gibt kein Produkt im Angebot, das nicht, liebevoll aufgemotzt, über die Theke gehen könnte. Schleifen, Bast, Dekomaterial, Kartons und Folie gibt es reichlich und in vielen Erscheinungsformen.

Und warum sollte das (und über den Verpackungsschmuck hinaus), was in einigen Jahren bei Bartel zum Erfolg beigetragen hat, nicht auch anderen Ratinger Einzelhändlern zu Nutzen kommen? Svea Bartel will dazu beitragen, hat sich als Kassiererin in den Vorstand der Einzelhändler-Gemeinschaft City-Kauf wählen lassen.

Sie wird schon niemandem unter allen Umständen zu seinem Glück überreden wollen – sie wird, wie sie sagt, als Ehrenamtliche ihre Anregungen weiterreichen. Und auf Anfragen hin auch Hilfestellung leisten.