Kriminalität : Exhibitionist wird von Opfern fotografiert

Tiefenbroich Einen schnellen Erfolg brachte die Fahndung nach dem Exhibitionisten, der sich ín der vergangenen Woche mehreren Mädchen in einem Großmarkt gezeigt hatte.

(RP) Schon bis zum Samstagmittag, 27. April, nachdem die Ermittler nach dem Unbekannten auch per Foto gefahndet hatten, gingen nach Polizeiangaben diverse Zeugenhinweise ein, die alle auf einen 59-jährigen Mann aus Ratingen hinwiesen. Mit Hilfe dieser Hinweise konnte der Tatverdächtige identifiziert und zwischenzeitlich auch angetroffen werden. „Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen macht er aktuell noch keine Angaben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Ratingen dauern weiter an.“ Das teilte die Polizei am Wochenende mit.