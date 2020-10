Corona und Grippe : Helios-Klinik impft Mitarbeiter gegen Grippe

Heiligenhaus Die Grippesaison steht vor der Tür – doch während der aktuellen COVID-19-Pandemie könnte das Grippevirus für Kliniken eine größere Belastung darstellen als früher. Helios reagiert.

„Unsere Mitarbeiter bewältigen in diesem Jahr eine besondere Herausforderung: die noch immer andauernde Corona-Pandemie, die uns auch in die Grippesaison begleiten wird. Wir haben alles Notwendige getan, um unsere Mitarbeitenden bestmöglich gegen eine Ansteckung mit COVID-19 zu schützen. Mit der Grippe-Impfkampagne möchten wir als Arbeitgeber in einem höchst sensiblen Bereich nun einen weiteren wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen vor einer Grippeinfektion leisten“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Sanja Popić. Dafür bietet das Helios Klinikum Niederberg allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Oktober bis Januar an, sich direkt vor Ort in der Klinik kostenfrei impfen zu lassen.