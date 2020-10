Schnuppern im Campus Heiligenhaus : Campus öffnet seine Türen

Am 31. Oktober stellt sich der Campus Heiligenhaus künftigen Studenten vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) wurde 2009 als neuer Außenstandort der Hochschule Bochum gegründet. Hier werden hier fünfzehn zulassungsfreie ingenieurwissenschaftliche Studiengänge angeboten.

Der Campus Velbert /Heiligenhaus der Hochschule Bochum lädt alle Studieninteressierten am 31. Oktober zum Open Campus an die Kettwiger Straße in Heiligenhaus ein.