Heiligenhaus entdecken : Herbstspaziergang in der Abtsküche

Ein Natur- und Erlebnispfad führt um den Abtskücher Teich. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Ein Spaziergang rund um den Abtskücher Stauteich und durch das Paradies ist zwar kein Geheimtipp, aber Spaziergänger können den Routen-Klassiker um den Abtskücher Teich im frühen Herbst jeden Tag ganz anders erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Es ist die Zeit des Jahres, in der die Farbe Grün bei zahlreichen Gewächsen aus der Mode kommt. Bevor Laubbäume ihre Blätter verlieren, greifen sie noch einmal tief in die Trickkiste und beeindrucken mit einer Farbpalette, die jedes Jahr wieder staunen lässt. Da zeigen auch altbekannte Spazierwege beinahe täglich ein neues Gesicht. Ein Heiligenhauser Klassiker ist der Pfad rund um den Abtskücher Stauteich und durch das Paradies; ja, die Ecke des Vogelsangbachtals heißt wirklich so.

Wenn die Blätter der Bäume ihre Farbe wechseln, zeigt das Abtskücher Heimatmuseum fast täglich ein neues Gesicht. Foto: Achim Blazy (abz)

Die kleine Runde für eine ordentliche Portion frische Waldluft können Spaziergänger am Herberger Weg beginnen. An dessen nördlichem Ende lockt ein Abstecher ins Café Herberge, das idyllisch zwischen Vogelsangbach und Weiden gelegen, im Jahrhunderte alten Herberger Hof zu finden ist. Ein paar Schritte zurück, hinein in die Straße „Im Paradies“ entdeckt man im alten Wasserwerk das Waldmuseum.

Das Hofcafe am Herberger Weg lädt zur Einkehr. In unmittelbarer Nähe präsentiert das Feuerwehrmuseum seine Schätze. Foto: Achim Blazy (abz)