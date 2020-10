Kontrollen in Ratingen und Heiligenhaus : Corona-Kontrollen: Ordnungskräfte arbeiten am Limit

Corona-Kontrollen: Ordnungskräfte arbeiten am Limit

Kontrollen in Ratingen und Heiligenhaus

Die Kontrollen, ob Corona-Maßnahmen eingehalten werden, bringen die Ordnungsämter an ihre Grenzen. Foto: dpa/Paul Zinken

Ratingen/Heiligenhaus Sperrstunde, Verbot von Alkoholausschank, strengere Maskenpflicht – seit Donnerstag gelten neue Corona-Regeln. Doe Ordnungsämter der Städte sollen deren Einhaltung kontrollieren.

Seit Donnerstag gilt im gesamten Kreis Mettmann ein umfangreicher Katalog von Corona-Regeln. Dazu gehört zum einen die strengere Maskenpflicht beispielsweise auf Wochenmärkten. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie bei Sportveranstaltungen muss ab sofort auch auf Steh- und Sitzplätzen ein Schutz getragen werden – ebenso in Verwaltungsgebäuden. Außerdem werden öffentliche Veranstaltungen eingeschränkt.

Die Gruppengröße für Zusammenkünfte mehrerer Personen im öffentlichen Raum wird auf fünf begrenzt. Diese Beschränkung gilt auch für die Gastronomie, Handel, Freizeit- und Vergnügungsstätten. Für Gaststätten gilt eine Sperrstunde von 0 bis 6 Uhr, der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in dieser Zeit verboten. Die Kontrolle dieser Auflagen bringt die örtlichen Ordnungsämter an ihre Grenzen.

„Aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Kreisgebiet (Stand heute: 70,23) und der seit am Donnerstag) gültigen Allgemeinverfügung des Kreises konzentrieren sich unsere Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) natürlich auf die Einhaltung der darin beschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen“, erklärt die Stadt Ratingen.

„Schwerpunktmäßig werden die Einhaltung der Sperrstunde sowie Feiern im öffentlichen Raum überprüft, aber auch, ob die Quarantäne eingehalten wird. Bei der Vielzahl an Aufgaben sind die Ordnungskräfte voll ausgelastet und arbeiten am Limit. Um die Kapazitäten aufzustocken, werden kurzfristig in der Verwaltung innerorganisatorische Maßnahmen ergriffen“, heißt es bei der Stadt.