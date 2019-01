Ratingen: Tausche Schäfchen gegen Taschenbuch

Ratingen Die Volkssolidarität startet Aktion für unpassende Weihnachtsgeschenke.

Gabi Evers lächelt ein wenig verzweifelt: Die erste Weihnachtsgeschenktauschbörse der Volkssolidarität hatte die Vorsitzende für vier Stunden angesetzt, aber bereits eine Stunde nach Beginn in der Begegnungsstätte Minoritenstraße ist so gut wie alles getauscht, die Tische sind wie leergefegt.

Am Tisch nebenan bietet Helgard Fahr eine Futtersäule für Vögel an und Teilnehmerin Regina Franke ist glücklich, weil sie sechs Schnapsglächen gegen drei noch eingeschweißte Karl May-Bücher tauschen konnte. „Ich habe schon als Kind so gerne Karl May gelesen und werde diese Bücher jetzt meinen Enkeln schenken“, erklärt sie. Und auch die Besucherin, die nun die Schnapsgläschen besitzt, denkt dabei nicht an sich: „Mein Sohn hat eine Kellerbar in Grau und Schwarztönen, da passen die kleinen Zinngläser hervorragend hin.“