RATINGEN : Ein halbes Schuljahr auf dem Meer

Steuerrad und Schiffsplanken ersetzen glatt das Klassenzimmer. Natürlich sind auch geschulte Profis an Bord. Foto: RP/privat

RATINGEN Die Reise geht für den Ratinger Sinan Kunz (15) von Dublin aus entlang der Westküste Europas, über die Kanaren in die Karibik.

Von Gabriele Hannen

„Ich freue mich schon sehr darauf, nachts mitten auf dem Ozean in den Sternenhimmel zu schauen und diese unendlichen Weiten einmal ohne anderes Licht zu sehen”, schreibt ein gewisser Ben. Und ein Ratinger wird das nun auch schon erlebt haben: Sinan Kunz, 15 Jahre alt und Gesamtschüler in der zehnten Klasse, hat sicher inzwischen schon bei seiner ersten Atlantiküberquerung unter Segeln den Sternenhimmel inspiziert.

Nun ist der junge Mann nicht mit Oma und Opa auf der Aida unterwegs, sondern mit der Organisation Ocean College, mit rund 30 anderen Altersgenossen und einer Crew auf dem Segelschiff Pelican of London. Die Reise geht offiziell von Dublin aus entlang der Westküste Europas durch die Biskaya, über die kanarischen Inseln und Kap Verde, dann in die Karibik und nach Mittelamerika. Auf dem Rückweg passiert das Schiff Jamaica, Kuba und die Azoren. Landaufenthalte und -projekte sind unter anderem auf Teneriffa, Kap Verde, in Costa Rica, auf Kuba und den Azoren geplant. An Bord wird gearbeitet und– damit kein Zweifel aufkommt - auch aus Büchern und immer fürs Leben.

Sinan Kunz aus Ratingen beim Aufentern in der Takelage. Foto: RP/privat

INFO Geschichte und Kontakte Die Segel-Touren gibt es seit 2014. Unter www.facebook.com/adventureundersail/ ist die wechselvolle Geschichte des Segelschiffs von seinem Bau im Jahr 1948 bis heute nachzulesen. Es ist noch nicht lange in Diensten von Ocean College. Die aktuellen Touren sind auch unter www.facebook.com/oceancollegeeu/ zu verfolgen; der Veranstalter stellt das Projekt unter www.oceancollege.eu dar. Zusätzlich geben die Blogs der Teilnehmer sowie die liebenswürdigen Stellungnahmen von Eltern einen Eindruck der Touren.

Sinans Eltern Stefan und Yasemin Kunz sind sicher, dass er kein Talent zum Heulen hat – höchstens ein etwas zurückhaltender Typ ist. Also bestens geeignet für eine Reise wie diese, bei der eine Menge zu lernen, oft körperlich zu arbeiten und vielfach nachzudenken ist. Und der zwölf Jahre alte Bruder Teoman, dem nun ungeteilter heimischer Aufmerksamkeit und Fürsorge sicher sein kann – der kommt damit auch gut zurecht.

Segeln ist definitiv ein Fall für gute Teamarbeit. Foto: RP/privat

Immerhin ist das Schiff ein halbes Jahr unterwegs und gilt als das, was man gemeinhin unter Auslandsjahr für die Schüler zählt, die außerhalb von Deutschland Fremdsprachen und vieles andere lernen und dann wieder in die Schule zurückkehren. Wobei man nach einem halben Jahr wahrscheinlich problemarm in die alte Klasse zurück kann.

Zum Setzen und Bergen der Segel muss die Crew über die Wanten auf die Rahen klettern. Bei einmaligem Ausblick. Foto: RP/privat

Johan Kegler, der als Geschäftsführer die veranstaltende Organisation vertritt uns auch für die pädagogische Konzeption verantwortlich ist, hält nach den bisher veranstalteten Törns das situative Lernen für erfolgreich, nachhaltiger und für die mitreisenden Schülerinnen und Schüler für besonders effektiv. Er hat mit anderen Pädagogen ein ausgefuchstes Einsatzprogramm für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgearbeitet, das sie gleichermaßen beschäftigt wie anstrengt, das aber auch ihre Verantwortlichkeit fordert und keine Drückebergerei zulässt. Damit keine Zweifel aufkommen: Spaß gibt es natürlich auch reichlich.

Die zahlenden, minderjährigen Gäste sind natürlich nicht für die Unternehmung verantwortlich. An Bord ist englisch sprechendes Fachpersonal: ein Kapitän, zwei Offiziere, zwei Bootsmänner, eine Köchin und während der Atlantiküberquerungen eine Ärztin. So wurde mit entsprechendem Einsatz ein Blinddarm medizinisch versorgt. Die Jugendlichen übernehmen an Bord Wachen und das zu Hause bereits gern übernommene Geschirrspülen, sie schrubben, machen ein Segeltraining und absolvieren auch eine vorgeschriebene Zeit über Büchern.

In der Karibik werden verschiedene Inselgruppen angelaufen. Es werden die Ankunft von Christoph Kolumbus, Kolonialgeschichte und der Sklavenhandel im Unterricht behandelt, bevor es dann zum großen Landaufenthalt in Costa Rica geht. Nach Costa Rica wird Kurs auf Jamaica genommen; es geht weiter nach Kuba, mit Landprogramm und Radtour, dem Besuch von Schulen und verschiedenen Städten.