Arbeitsmarkt: Arbeitsmarkt  bleibt weiter stabil

(RP) Im Dezember steigt die Arbeitslosigkeit üblicherweise jahreszeitlich bedingt leicht an, aber dieses Mal ist sie im Kreis Mettmann sogar etwas gesunken. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, ist leicht zu erklären: Ein neues Gesetz bietet ab Januar für langzeitarbeitslose Menschen eine bessere Perspektive durch geförderte Arbeit. Das Jobcenter hat Kurse eingerichtet, um sie vorzubereiten. Da die Teilnehmer nicht in der Arbeitslosenstatistik mitgezählt werden, führt dies zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Dezember. Die tatsächliche Situation lässt sich an der Entwicklung der sogenannten Unterbeschäftigung erkennen, in der neben den Arbeitslosen auch die Kursteilnehmer mitgezählt werden. Die Unterbeschäftigung ist saisontypisch um 52 Personen leicht gestiegen. Das Fazit lautet also: Der Arbeitsmarktentwickelt sich jahreszeitlich normal“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.