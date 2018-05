Ratingen: Kennenlernfrühstück der Volkssolidarität

Ratingen Es war eine gelungene Aktion: Jetzt fand wieder ein Kennenlernfrühstück der Volkssolidarität Ratingen statt. Mitorganisatoren waren auch diesmal die Evangelische Kirchengemeinde Ratingen und das DRK. Pastor Frank Schulte wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass gemeinsames Essen sehr gut zum Kennenlernen geeignet sei. Und wer gemeinsam gegessen habe, der streite sich später auch nicht. Informationen zum Thema "Erste Hilfe" gab es von Erhard Raßloff. Er zeigte, wie man über den QR-Code auf einem DRK-Plakat zur der Broschüre "Der Kleine Rotkreuzhelfer" gelangt.

Diese Broschüre gibt es außer in Deutsch noch in acht weiteren Sprachen und enthält wichtige Tipps zum Thema "Erste Hilfe". Da die Informationen des DRK insbesondere bei den Teilnehmern, für die Ratingen eine neue Heimat geworden ist, auch dieses Mal wieder großen Anklang gefunden haben, "wird dieses Angebot zukünftig eine fester Bestandteil unseres Frühstücks werden", erklärt Hartmut Weiland, stellv. Vorsitzender der Volkssolidarität Ratingen. Aber auch andere Organisationen sollen die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu präsentieren. "Eine Integration kann nur durch Teilnahme am gesellschaftlichen Leben funktionieren", so Weiland weiter. Ein Dank für die gelungene Veranstaltung geht seitens der Organisatoren an die Bio-Bäckerei Hercules aus Düsseldorf, die auch dieses Mal wieder Brot und Brötchen für das Frühstückbuffet gespendet hat.