Wetter: Das Wetter schlägt Kapriolen

Ratingen Die Achterbahnfahrt der Temperaturen begann im Januar.

(RP) Ein „verrücktes“ Jahr — was das Wetter angeht ist vorüber. Klaus Mönch, Mitarbeiter der Umweltabteilung im Amt Kommunale Dienste und als „Wetterfrosch“ bekannt, hat auch für das abgelaufene Jahr die Wetterdaten ausgewertet.

Die Achterbahnfahrt der Temperaturen begann im Januar mit einem Plus von knapp zweieinhalb Grad über dem Durchschnitt. Dafür lag der Februar 3,7 Grad unter dem üblichen Monatswert. Alle weiteren Monate waren wärmer als üblich: Der April, Mai und Juli sogar über drei Grad, und selbst der Dezember verabschiedete sich mit einem Plus von 2°C.

Mit einer Jahrestemperatur von 12,11 °C (1,12 °C über dem Durchschnitt) war es – seit den regelmäßigen Aufzeichnungen im Rheinland (seit 1903) - das wärmste Jahr. Insgesamt konnte Mönch, der seit über 25 Jahren die städtische Wetterstation betreut, 89 Sommertage mit Temperaturen von mehr als 25°C verzeichnen – so viele wie noch nie, seit seinen Aufzeichnungen. Außerdem gab es 24 Hitzetage (mehr als 30 °C) und fünf Wüstentage (über 35°C).

Die höchste Temperatur mit 37,6°C war am 26. Juli. Mitte Oktober gab es noch sechs Sommertage, den letzten am 16. Oktober. Der letzte Hitzetag mit 31,7 °C war der 18. September. Die Sommertemperatur (Monatswerte von Juni bis August) betrug 62,91 °C und lag damit 6,14 °C über dem Durchschnitt. Wärmer war es nur im Jahrhundertsommer 2003 mit 64,43 °C (7,66 °C über dem Durchschnitt).

Die tiefste Temperatur war am 28. Februar mit -9,1 °C erreicht. Insgesamt gab es 51 Frosttage und zwölf Tage mit Temperaturen unter minus fünf Grad. An sechs Eistagen blieb die Temperatur 24 Stunden unter Null Grad.

Hatte bei den Temperaturen der Sommer 2003 die Nase vorn, so lautet der Gewinner beim geringsten Niederschlag: 2018. Von Juni bis August gab es nur 123,5 l/m². Der Durchschnitt beträgt 244,28 Liter. Das heißt, es fiel nur die Hälfte des üblichen Niederschlags. Es gab im Jahr 197 Tage, an denen kein Niederschlag fiel. Der Jahresniederschlag betrug 692,9 l/m². Gemessen an der durchschnittlichen Jahresmenge von 846 Liter „fehlt“ 2018 der Niederschlag von gut zwei Monaten.