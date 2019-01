Aus der Jugend eines Entertainers: Kino-Matinee mit Sektempfang

Ratingen Inner-Wheel-Club präsentiert Film über Hape Kerkelings Leben.

(RP) „Wer sich einen schönen Sonntagvormittag im Ratinger Kino machen und gleichzeitig Sozialprojekte unterstützen möchte, sollte am 3. Februar ins Ratinger Kino kommen“, sagt Susanne Sauerland-Leyendecker, die aktuelle Präsidentin des Inner Wheel Club Ratingen.

Dann wird nach einem kleinen Sektempfang um 10.30 Uhr der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt. Die Verfilmung von Hape Kerkelings gleichnamiger Biographie versetzt den Zuschauer in den Ruhrpott Anfang der 70er Jahre.

Die Matinée startet um 10.30 Uhr mit einem Sektempfang im Kino-Foyer. Im Anschluss an den Film steht das gemeinsame Grünkohlessen im Restaurant „Zu den Drei Königen“ auf dem Programm. Die Teilnahme an der Charity-Veranstaltung kostet pro Person 30 Euro. Mit dem Erlös unterstützt der Inner Wheel Club vor allem soziale Einrichtungen und Institutionen in Ratingen.