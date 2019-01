Handball : Christian Mergner bleibt beim Regionalligisten

Kreisläufer Christian Mergner beim Wurf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Christian Mergner und die SG Ratingen haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Kreisläufer, dessen Vertrag zum Saisonende auslief, bleibt dem Handball-Regionalligisten eine weitere Spielzeit erhalten.

Mergner sammelte beim Leichlinger TV Erfahrung in der Dritten Liga und kam über die SG Langenfeld im Januar 2018 zu den Löwen. In der vergangenen Saison trug der Student in der Rückrunde einen wesentlichen Teil zur guten Ratinger Bilanz und der Vizemeisterschaft bei.

„Das Jahr in Ratingen hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt Mergner zu seiner Verlängerung. „Ich fühle mich hier sehr wohl und will daher weiter Teil dieser Mannschaft bleiben“. Als einer der Ratinger Verantwortlichen betont Pascal Voß: „Mit Christians Verlängerung haben wir ein wichtiges Puzzleteil für unsere Zukunft hinzugefügt. Christian ist in unserem Team einer der Leistungsträger und wir sind davon überzeugt, dass er diese Rolle auch weiterhin gut ausfüllen kann und wird“.



