Frau der Woche: Sie macht müde Menschen munter

Info

Wer sich für Gruppen- oder Einzelfitness interessiert, ist natürlich zur Information in den TV-Sportstudios in Mitte am Stadionring und in Ost an der Kokkolastraße 3 zu besuchen und anzuschauen.

Termine mit Anja Sidar kann man telefonisch unter der Rufnummer 02102 8921311 vereinbaren. Und aussuchen kann man unter wenigstens 40 Kursen.