Handball: SG Ratingen entlässt Khalid Khan

Da war die Welt der SG Ratingen noch in Ordnung: Trainer Khalid Khan und Geschäftsführer Bastian Schlierkamp (rechts) im Gespräch. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Trainer des Handball-Regionalligisten ist sprachlos angesichts seiner unerwarteten Freistellung, die Geschäftsführer Bastian Schlierkamp bekannt gibt.

Die SG Ratingen startet mit einem Paukenschlag ins neue Jahr. Der Handball-Regionalligist hat Trainer Khalid Khan überraschend vor Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde freigestellt. „Der Schritt ist uns nicht leichtgefallen. Wir kommen am Ende des Tages zum Schluss, dass wir was verändern müssen“, sagte SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp.

Khan hatte vor der Spielzeit eine „holprige Saison“ prognostiziert, da es einen kompletten Schnitt in der Mannschaft gab. „Handball ist eben keine fertige Backmischung, die man eben mal zusammenrühren kann. Nach dem Umbruch braucht man Zeit, um ein Team zu formen“, sagte Khan. Diese Argumentation reichte Chef Schlierkamp am Ende nicht und er zeigte sich sichtlich enttäuscht über den bisherigen Saisonverlauf. „Wir müssen konstanter sein und unser Potenzial öfter abrufen. Wir haben drei mazedonische Nationalspieler, einer davon spielt ab nächster Woche bei der Weltmeisterschaft. Dazu kommen erfahrene Dritt- und Regionalliga-Spieler und einige Eigengewächse“, erklärt Schlierkamp.

Einen Monat haben die Offiziellen von der Gothaer Straße nun Zeit, um sich neu aufzustellen. In der Vorbereitung auf die Rückrunde wird Routinier und Abwehrhüne Ace Jonovski zunächst das Training leiten. „Wir werden uns mit der Mannschaft am Montag besprechen und überlegen, wie wir weitermachen. Erstmal gilt es jetzt, uns intensiv auf die Rückrunde vorzubereiten“, sagte Schlierkamp, der zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einen Trainer freigestellt hat.