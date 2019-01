Polizeibericht: Polizei warnt wieder vor Trickbetrügern

Kreis Mettmann Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor dem verstärkten Auftreten „falscher Polizisten" am Telefon.

(RP) Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor dem verstärkten Auftreten „falscher Polizisten" am Telefon. Diese Trickbetrüger geben sich als polizeiliche Ermittler aus, um angeblich vor geplanten und unmittelbar bevorstehenden Straftaten von Einbrechern und Räubern zu warnen. Dabei richten sie ihre „Warnungen" gezielt an ältere Mitbürger, um diese zu verunsichern, damit diese bereit sind, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände in die vermeintlich „sichere Verwahrung" der Anrufer zu übergeben. Alleine am Freitag, 4. Januar 2019, hat die Leitstelle der Kreispolizeibehörde bis zur Mittagszeit 14 Fälle — alle in Wülfrath — registriert. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren haben richtig gehandelt und aufgelegt und sofort im Anschluss den polizeilichen Notruf unter der 110 angerufen.