Ratingen : Firma baut eine Spielküche für die Kita

Ratingen Jede Menge Verträge sind bei der Projektmesse des „Aktionstags der Wirtschaft“ in der Stadthalle geschlossen worden.

25 Einrichtungen, 47 Projekte, mehr als 40 Unternehmen: Das waren die Kennzahlen der Projektmesse des „Aktionstages der Wirtschaft“ in der Stadthalle. Die Freude und der Tatendrang, gemeinsam Projekte für Ratingen umzusetzen, waren deutlich spürbar.

Kontakt Interessierte Unternehmen, die bisher noch nicht aktiv mit eingebunden sind, können sich unter aktionstag@rmg-ratingen.de melden. Aktuelle Informationen zum „Aktionstag der Wirtschaft“ findet man auf www.aktionstag-ratingen.de. Bis zum Aktionstag haben die Partner nun Zeit, gemeinsam das Projekt zu planen und vorzubereiten. Am Freitag, 5. Juni, werden dann alle Projektideen realisiert. Es gibt wie immer zum Abschluss des Tages eine After-Work-Party.

Das sei kein schlechter Auftakt, meint Nina Bauer, Geschäftsführerin der RMG. Bis zum eigentlichen Aktionstag der Wirtschaft am Freitag, 5. Juni, können sich noch Unternehmen bei Bauer melden, um sich zu engagieren.

„Verträge können problemlos und jederzeit noch abgeschlossen werden.“ Darüber hinaus wird die RMG direkt nach der Messe die übriggeblieben Projekte sichten, um dann gezielt Unternehmen anzusprechen, von denen man hofft, dass sie gewillt sind, die Projekte am 5. Juni gemeinsam mit den Einrichtungen umzusetzen.

Ein Unternehmen gefunden hat beispielsweise die Kita an der Gothaer Straße in Ratingen-West. „Wir sind überglücklich und sehr zufrieden, dass uns die Firma Qits beim Bau unserer lang ersehnten Spielküche aus Europaletten unterstützt“, sagt Leiterin Gudrun Schulz, die bereits bei den zwei vergangenen Aktionstagen 2016 und 2018 dabei war und gerne Kontakte mit Unternehmen knüpft. Der IT-Dienstleister aus Ratingen-Tiefenbroich wird in einem kleinen Team, darunter soll auch ein Tischler sein, bereits im Vorfeld die Kita besuchen, um Details des „Bauprojektes“ zu klären. „Es ist schön, wenn wir lokalen Einrichtungen unter die Arme greifen können“, heißt es von einem anwesenden Mitarbeiter.