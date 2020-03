Leseförderung : Rotary Club Velbert verschenkt Bücher an Grundschulen

Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Literaturprojektes. Damit soll die Freude am Lesen bei den Kindern gefördert werden.

(RP) Große Freude herrschte in Velbert bei den Kindern der Klassen 2a und 2b der evangelischen Grundschule Velbert-Neviges und den Kindern der Klassen 2a und 2b der Regenbogenschule in Velbert-Neviges. 105 Bücher verschenkte der Rotary Club Velbert an die Schüler. An weiteren Tagen folgen weitere vier Grundschulen in Velbert, drei Grundschulen in Langenberg und zwei Grundschulen in Heiligenhaus mit weiteren 575 Büchern.