Handball : Ciupinski ersetzt Plaumann bei der SG

Ratingen Spielmacher Simon Ciupinski wechselt von Zweitligist HSG Krefeld zum Handball-Regionalligisten SG Ratingen, wo der aktuelle Rückraumspieler Lukas Plaumann aus beruflichen Gründen am Samstag im Heimspiel gegen den TuS Opladen fehlen wird. Nach Damian Janus und Nedim Hadzic ist Ciupinski der dritte Zugang für die neue Saison, auf einen Serben wartet die SG noch, zudem verhandelt sie mit einem Rückraumspieler aus einer Top-Liga.

Sportlich geht es für die SG Ratingen in dieser Saison um nicht mehr viel, dem Tabellenführer TuS 82 Opladen will der Handball-Regionalligist am Samstag (18 Uhr) im Heimspiel aber dennoch ein Bein stellen. Nicht dabei mitwirken kann Lukas Plaumann, der beruflich verhindert ist. Und da der Rückraumspieler nach seinem Studium nun öfter zeitliche Probleme mit dem Handball hat, trennen sich die Wege nach dieser Saison. „Er hat uns vor zwei Monaten gesagt, dass es zeitlich nicht mehr mit dem Aufwand bei uns klappen wird“, sagt Bastian Schlierkamp.

Der Geschäftsführer der SG hat aber auch schon einen Nachfolger gefunden: In Simon Ciupinski holen die Ratinger nach Abwehrchef Damian Janus bereits den zweiten Spieler vom Zweitliga-Schlusslicht HSG Krefeld. Dabei ist die Begründung für den Schritt in die vierte Liga beim Spielmacher dieselbe wie bei Plaumann: Der Aufwand ist zu hoch. So tauscht Ciupinski, der im Sommer seine Freundin Nadine heiraten wird, eine Woche mit fünf Trainingseinheiten gegen eine mit deren vier – so kann der 30-Jährige den Handball und seinen Job in der Ralf Leopold Klimatechnik in Krefeld, die seine Arbeitszeiten anpassen wird, weiter unter einen Hut bringen. In Ratingen hat er einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende Juni 2022 unterschrieben. „Simon bringt als klassischer Spielgestalter genau das mit, was wir brauchen. Er ist erfahren, zweikampfstark, kommt über sein Tempo und die Schnelligkeit und ist mit seinem Gesamtpaket aus Abwehr und Angriff für uns eine riesige Verstärkung“, sagt Schlierkamp.