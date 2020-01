Großer Plan : Tag der Wirtschaft: Zeichen stehen auf Expansion

Der Terminplan für das neue Jahr liegt auf dem Tisch: Am 30. Januar, 17 Uhr, ist Auftakt in der Stadthalle.

Im Projektprozess gibt es drei zentrale Termine: Die Auftaktveranstaltung für die Unternehmen und Einrichtungen findet am 30. Januar 2020 ab 17 Uhr in der Stadthalle statt. Bei der Projektmesse am 5. März stellen die Einrichtungen den Unternehmensvertretern ihre Projektideen vor, und die Engagement-Vereinbarungen werden getroffen. Danach haben die Partner drei Monate Zeit, ihr gemeinsames Projekt zu planen und vorzubereiten, bevor es am Aktionstag 5. Juni an die endgültige Umsetzung geht.