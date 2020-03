Handball : TVA hofft dank Gensch und Merten

Martin Gensch (am Ball) wird nach seiner Verletzung immer stärker. Foto: Blazy, Achim (abz)

Angermund In der Handball-Oberliga muss der Drittletzte TV Angermund zum Tabellendritten LTV Wuppertal. Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen die Gäste durch die ansteigende Form von Spielmacher Martin Gensch, und auch Nico Merten ist zurück, wenn auch noch nicht spielfähig.

Von Werner Möller

Es gibt beim TV Angermund zwei Hoffnungspunkte, dass es verstärkt in die Endphase der Handball-Oberliga geht. Denn Martin Gensch, über Jahre der große Spielgestalter mit ständiger Torgefahr, kommt so langsam nach achtmonatiger Verletzungspause (Wurf­arm) wieder an seine alte Form heran. Das will zumindest sein Kumpel, Torjäger Patrik Ranftler, im Training genau erkannt haben. „Martin verbessert sich ständig“, sagt der 30-jährige Linkshänder. „Wir haben eigentlich noch acht Endspiele. Martin fehlte uns in der Hinrunde an allen Ecken und Enden. Mit ihm in alter Form lassen sich die Angriffe ganz anders vortragen.“

Und dann freut sich Ranftler auf einen weiteren Kumpel, der in der Endphase noch einmal angreifen kann: Nico Merten. Der angehende Lehrer ist aber erst am Mittwoch nach langem Auslandsaufenthalt (Australien, Bali) wieder in Deutschland gelandet, vorerst ist nur Training angesagt. „An einen Einsatz ist erst in den letzten drei oder vier Saisonspielen wieder zu denken“, so Ranftler. „Auf jeden Fall ist der Nico wieder bei uns, das beruhigt schon.“