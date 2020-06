Wirtschaft : Förderprogramm der Stadt läuft gut an

Förderprogramm der Stadt läuft gut an

Ratingen Einzelhandel und Gastronomie nutzen das Angebot. Unterlagen sind nicht immer vollständig.

Allerdings sind viele davon nicht vollständig – was die Bearbeitung unnötig verzögert. Daher bittet Stadtkämmerer Martin Gentzsch alle Antragsteller: „Schicken Sie nach Möglichkeit nur vollständige Unterlagen!“ Was für die Antragstellung erforderlich ist, ist unter www.ratingen.de (im Corona-Infokasten auf der Startseite unter dem Stichwort „Städtisches Unterstützungsprogramm für Kleinbetriebe, Künstler und Vereine“) präzise ausgeführt.

Das Programm ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die attraktive Ratinger Infrastruktur zu erhalten, indem es insbesondere solche Geschäfte, Lokale und Dienstleister, Vereine und Kulturschaffende unterstützt, die in hohem Maße zum einzigartigen Flair und damit zur Lebensqualität in der Stadt beitragen. Bürgermeister Klaus Pesch und die Mehrheit der Fraktionen im Rat waren der Meinung: Es darf nicht sein, dass die Innenstadt und die Stadtteile wegen Corona veröden.