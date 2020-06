Aus dem Wassenberger Rat : Sozialkoordinator-Stelle bleibt im Rat ein Thema

Wassenberg Der Antrag der SPD für eine Anlaufstelle bei Pflege- und Betreuungsfragen im Rathaus stieß im Stadtrat auf Skepsis, soll aber bei den Etatplanungen im kommenden Jahr wieder beraten werden.

Ist es sinnvoll, in der Stadtverwaltung die Stelle eines Sozialkoordinators oder einer -koordinatorin als Anlaufstelle für Fragen von Betreuung, Begleitung, Pflege und Unterstützung für Menschen im Alltag einzurichten? Die SPD-Fraktion hatte im Rahmen der letzten Haushaltsberatung den Antrag für eine solche Stelle bereits eingebracht, den sie für die jüngste Ratssitzung mit Nachdruck wiederholte. Aufgrund der Corona-Pandemie seien gerade die älteren Mitbürger von der sozialen Isolation betroffen. Um dem entgegenzuwirken sehe die SPD die Stelle als unabdingbar an, eine Entscheidung dulde keinen Aufschub, begründete Fraktionsvorsitzende Heike Simons den Antrag. Dem sich eine kontroverse Diskussion anschloss. Die SPD, so wurde später erläutert, stellt sich die Einstellung einer solchen Kraft in Form eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses vor.