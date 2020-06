Ratingen : Jugendrat stellt Antrag auf Hockeybahn

Bei der letzten Sitzung des Jugendrates schoben die Ratinger Nachwuchspolitiker das Projekt „Inlineskaten in der Eishalle“ an. Foto: Maik Grabosch

Ratingen Ein spezieller, schnell zu verlegender Bodenbelag könnte die Eissporthalle während der Sommermonate in eine Skatearena verwandeln, so die Idee der Ratinger Nachwuchspolitiker, die immer wieder gute Initiativen starten.

(RP/kle) Zwangspause durch Corona? Nicht beim Jugendrat. Die Interessenvertretung der Ratinger Jugend war unter Beachtung der Vorschriften und Auflagen weiterhin kreativ und hat drei Anträge erarbeitet, die in der jüngsten Sitzung des Jugendrates einstimmig beschlossen wurden: die Installation von Pfandringen an Mülleimern, der Ausbau der Skate-Rampe am Füstingweg und die Wiederbelebung eines Inliner-Angebotes in der Eissporthalle. Dabei haben die Jugendvertreter nicht nur ihre eigene Klientel im Blick, sondern streben auch einen Nutzen für die gesamte Stadtgemeinschaft an.

Das zeigt sich deutlich bei der Empfehlung an die Verwaltung, an zentral gelegenen Mülleimern im Stadtgebiet sogenannte Pfandringe zu installieren. In knapp 70 deutschen Städten gibt es solche simplen Metallkonstruktionen bereits. Sie werden fest an Mülleimern angebracht und dienen zur Ablage von Pfandflaschen und Dosen. So erleichtern sie es Bedürftigen, Leergut zu sammeln, ohne dafür in den Mülleimern wühlen zu müssen. „Dadurch sinkt das Verletzungsrisiko, und niemand wird mehr durch einen Griff in einen Mülleimer entwürdigt“, heißt es in der Begründung. Neben dem sozialen Aspekt führt der Jugendrat auch einen Umweltaspekt an: Dank der Pfandringe werden mehr Flaschen und Dosen in Geschäfte zurückgebracht und recycelt statt mit dem Restmüll verbrannt. Zudem würden die Bürger motiviert, ihr Leergut nicht einfach liegen zu lassen, sondern ordentlicher zu entsorgen. Weiterer Effekt: Weniger Scherben und weniger Müll, was insgesamt zu einem saubereren Stadtbild führt.

Info Inlinehockey hat in Ratingen Tradition Inlinehockey-WM Bei der Meisterschaft im Jahr 2008 traten 17 Herrenmannschaften aus vier Nationen in Ratingen gegeneinander an. Die Damen spielten in Düsseldorf. Boden Schon damals verlegten die Veranstalter einen speziellen Inlinehockey-Boden aus Kunststoff.

Die Jugendlichen wünschen sich eine auffällige Farbe – etwa das Rot aus dem Ratinger Stadtwappen. Als Standorte schlägt der Jugendrat zentrale und stark frequentierte Plätze vor, ferner größere Bushaltestellen, an allen weiterführenden Schulen, Jugendtreffs und -zentren, an Jugendspielplätzen und in Parks und Naherholungsgebieten.

Mit dem Antrag auf Ausbau der Skate-Rampe am Füstingweg hoffen die Jugendlichen auf eine Aufwertung und Verbesserung des Freizeitangebotes in Homberg. „Die Rampe ist beliebter Treffpunkt für Skater des Stadtteils, doch sind die momentanen Möglichkeiten überschaubar“, so die Jugendlichen. Wer über die vorhandene kleine Rampe hinaus skaten möchte, muss nach Hösel oder West ausweichen. Für ein kurzes „Zwischendurch-Skaten“ sei das wegen der langen Wegstrecken weniger praktikabel, erfuhr der Jugendrat in Gesprächen mit Jugendlichen. Deshalb würde ein Ausbau etwa mit einer „Halfpipe“ oder „Funbox“ sowie der Erneuerung des Jugendunterstandes den Standort in Homberg deutlich aufwerten.