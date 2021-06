Ratingen : Kellerlüftung – im Sommer ist Vorsicht geboten

Kreis Mettmann Endlich ist Sommer. Bei diesen Temperaturen können problemlos die Wohnräume gelüftet werden. „Der perfekte Zeitpunkt um auch den feuchten, muffigen Keller zu lüften“, so mögen Hausbesitzer denken. Weit gefehlt.

. Wer im Sommer unüberlegt Kellerfenster und -türen aufmacht, riskiert einen Feuchte- oder sogar Schimmelschaden, und der sorgt dann erst recht für muffige Kelleratmosphäre. Sommerkondensation nennt sich dieses Phänomen. Die warme Außenluft dringt in die Kellerräume ein und kühlt sich dort an den kalten Kellerwänden ab. Feuchtigkeit schlägt sich an den Wänden nieder. „Denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit halten als kalte Luft. Als Folge des falschen Lüftungsverhaltens können Feuchteschäden entstehen; schlimmstenfalls breitet sich jetzt Schimmel aus“, sagt Peter Wobbe-von Twickel von der Kreisverwaltung.