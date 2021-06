Ratingen : Sparkassen öffnen ihre Filialen wieder – Öffnungszeiten ändern sich

Ratingen Die Sparkasse HRV reagiert auf die niedrige Inzidenz und öffnet ab Montag, 5. Juli, ihre Filialen wieder für den persönlichen Kontakt. In einigen Filialen werden die Öffnungszeiten angepasst.

In den letzten Monaten ging es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vor allem um eines: Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Die Sparkasse HRV hat ihr Filialangebot zum Schutz von Kunden und Mitarbeitenden vor Ansteckung an diese Rahmenbedingungen angepasst: In einigen ihrer Filialen wurden die Servicezeiten heruntergefahren; in vier Filialen wurde der personenbediente Service vorübergehend ganz eingestellt.