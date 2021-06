Handball, Regionalliga Nordrhein : SG Ratingen zeigt die Spiele der Aufstiegsrunde

Verlor am Freitagabend mit dem OSC Rheinhausen das erste Spiel der Aufstiegsrunde gegen TuSEM Essen II: Trainer Thomas Molsner. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Ratingen Am heutigen Samstag spielt die SG Ratingen gegen den OSC Rheinhausen in der Rather Waldsporthalle, am Sonntag soll gegen TuSEM Essen II der Schritt in die Dritte Handball-Bundesliga folgen. Der Klub überträgt die Partien live.