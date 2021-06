Coronazahlen am Samstag : Acht Infizierte in Hilden, zwei in Haan

Hilden/Haan Diese Corona-Zahlen machen Mut: Die aktuelle Inzidenz liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW von Samstag bei 5,6. Die Zahl der Infizierten sinkt immer weiter.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 69 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 12, in Haan 2, in Heiligenhaus 6, in Hilden 8, in Langenfeld 5, in Mettmann 9, in Monheim 7, in Ratingen 10, in Velbert 9 und in Wülfrath 1.