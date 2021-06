Fußball : Top freut sein Abschiedsspiel

Heiligenhaus Deniz Top beendet seine aktive Karriere – die SSVg Heiligenhaus lädt daher Sonntag ab 13 Uhr zum Prominenten-Kick gegen das aktuelle Bezirksliga-Team. Wer alles aufläuft, wird erst Sonntag bekannt gegeben.

„Es kommen sogar einige Fußballer, mit denen ich hier in Heiligenhaus schon bei den Bambini zusammengespielt habe“, so Deniz Top, der später Co- und Cheftrainer wurde, Spieler der ersten Mannschaft war (bis in die Landesliga) und auch immer dem Vorstand beiseite stand. Aber als Spieler ist nun Schluss, künftig trainiert er die SG Unterrath (Landesliga), auch ein Ex-Verein auf der langen Karriere-Liste des zweifachen Familienvaters. „Es ist jedenfalls eine riesengroße Ehre für mich, dass die SSVg solch ein Prominentenspiel organisiert hat.“

Wer genau auflaufen wird, muss noch abgeklärt werden, denn einige Fußballer sind noch bei ihren derzeitigen Vereinen aktiv, und da muss man abwarten, ob es zum Beispiel Pass-Probleme oder Ähnliches geben kann. Das gilt auch für die neue Bezirksliga-Truppe der SSVg. Denn auch für Trainer Monrem Orahhou ist es noch nicht geklärt, ob die Zugänge auflaufen dürfen. Sie stehen in der Regel noch bis zum 30. Juni bei ihren alten Vereinen in der Pflicht. Aber die Namen, die bisher geheim gehalten werden, die werden am Sonntag veröffentlicht. Es kommen auch viele Vorstandsmitglieder umliegender Vereine. Top hat schließlich überall schon gespielt: in Ratingen, Velbert, Mettmann. Und die Kontakte immer aufrecht erhalten. „Ich habe jedenfalls unglaublich viele Zusagen“, so Top. Nach dem Abpfiff geht es noch einmal richtig rund, am Bierstand und am Grill ohnehin. Das Ende ist offen.