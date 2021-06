Ratingen : Börse bietet Schülern Praktikumsplätze an

Börse bietet Schülern Praktikumsplätze an

Die Firma Tünkers (Foto vor der Pandemie) bietet auch immer wieder Praktikumsplätze an. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Es gibt Berufe, die stehen auf der Wunschliste der Schulabsolventen ganz oben. Doch nicht immer ist dort ein Ausbildungplatz zu finden. Der Ratinger Unternehmerveband eröffnet neue Möglichkeiten.

Gerade in den Zeiten der Pandemie ist es wichtig, dass Schüler einen guten Einblick in das Berufsleben bekommen. Leider entscheiden sich Schüler bei der Berufswahl immer noch häufig für die bekannten „Modeberufe“, weil sie zu wenig über andere Berufe wissen und die Unternehmen am Standort sowie deren Arbeitsplatzangebot nicht kennen.