Auszeichnung für Betriebe : Erfolgreicher Abschluss der Ökoprofit-Staffel

Neun Betriebe aus dem Kreis Mettmann werden nach Qualifizierungsprogramm ausgezeichnet.

Die Verbindung von ökonomischem Gewinn und ökologischem Nutzen ist der Kerngedanke des Projektes. Ökoprofit ist ein Angebot an Betriebe jeder Art und Größe, Kosten zu senken und gleichzeitig der Umwelt zu nutzen. Das heißt: Wer seinen Betrieb optimiert, kann intelligent Strom, Heizung, Abfall und Wasser sparen. Egal, ob produzierende Unternehmen oder Dienstleister, Handwerksbetriebe oder soziale Einrichtungen.

Nachdem in den vier vorangegangenen Staffeln bereits 44 Betriebe das Ökoprofit-Siegel erhielten, haben nun in der fünften Staffel neun weitere Betriebe die Chance ergriffen und das einjährige Beratungs- und Qualifizierungsprogramm inklusive Beratungsgesprächen und Workshops durchlaufen – mit Erfolg!

Nach der einjährigen Projektzeit haben alle neun Betriebe das „Klassenziel erreicht“. Mit verschiedensten Maßnahmen entlasten die Betriebe nicht nur die Umwelt und schonen Ressourcen, sondern können zum Teil erhebliche finanzielle Einsparungen vorweisen. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am Dienstag, 3. Dezember, um 16.30 Uhr, in der Kulturvilla, Beckershoffstraße 20 in Mettmann werden die Teilnehmer ausgezeichnet.