Fürs Gewerbegebiet : Namensgeber für neue Straßen gesucht

Die Friedhofsallee im Bereich der Feuerwaché ist bereits in Dr.-Julius- Held- Straße umbenannt worden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Bekommt Heiligenhaus eine Bertha-Benz-Allee? Verwaltung und Politik sprechen über mögliche Benennungen.

Die Friedhofsallee steht am Beginn buchstäblich umwälzender Veränderungen. Während die Tiefbauarbeiten für das neue Gewerbegebiet hier nun entlang rollen, bekam der erste Teil der Straße, der an die Kreuzung zur Selbecker Straße grenzt, im Sommer einen neuen Namen: Die Feuerwache liegt damit jetzt an der Dr.-Julius-Held-Straße, die damit nun nach ihrem Gründer benannt ist.