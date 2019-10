Auszeichnung in Neuss : Kreishandwerkerschaft ehrt Jahresbeste

Zufriedene Gesichter: In Neuss wurden die Top-Nachwuchskräfte im Handwerk geehrt, davon kommen viele aus dem Rhein-Kreis. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Rund 30 Top-Nachwuchskräfte im Handwerk wurden am Donnerstagabend im Sparkassenforum Neuss ausgezeichnet. Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert sieht in ihnen „Botschafter der sozialen Marktwirtschaft“.

Von Elisabeth Keldenich

Beste Stimmung herrschte am Donnerstagabend bei der Jahresbestenfeier der Kreishandwerkerschaft Niederrhein für 30 junge Top-Nachwuchskräfte des Handwerks im Sparkassenforum. Bäckergeselle Christian Lange (19) aus Grevenbroich-Kapellen stand neben seinem sichtlich stolzen Großvater Hans-Günter Pesch. In dessen Betrieb hatte er die Ausbildung mit der Note „gut“ abgeschlossen. Warum er diesen Beruf gewählt hat? „Ich war von Kind an in der Backstube und habe geholfen“, erzählt Christian Lange. Das habe ihm sehr großen Spaß gemacht. Das bedeutet nun aber auch, dass er unter der Woche gegen halb drei und am Wochenende um Mitternacht aufstehen muss. „Daran gewöhnt man sich“, erklärte er mit einem Lächeln. Als Ausgleich dient ein Nachmittagsschläfchen. Sein Lieblingsgebäck: Riemchenkuchen - entweder mit Äpfeln, Aprikosen oder Pflaumen.

Ein ganz anderes Metier beackert Christian Haubert. Der 20-Jährige hat sich im elterlichen Betrieb von Vater Helmut in Dormagen zum Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausbilden lassen. In nur eindreiviertel Jahren erreichte er die Abschlussnote „gut“, so dass er jetzt bereits die Meisterschule besucht. Neue Innovationen hätten ihn schon immer interessiert, sagt Christian Haubert. Seine Eltern freuen sich über die gesicherte Fortführung ihres Unternehmens.

Info Besonders gut abgeschnitten Jahresbeste im Rhein-Kreis Hanna Wieler, Meerbusch (Bäcker), Christian Lange, Grevenbroich (Bäcker), Felix Holthausen, Korschenbroich (Maurer), Johannes Hamacher, Jüchen (Dachdecker), Joelle Kondziella, Grevenbroich (Friseurin), Vanessa Albrecht, Neuss (Maler und Lackiererin), Max Hoffmann, Grevenbroich (Metallbauer), Christian Haubert, Dormagen (Anlagemechaniker im Sanitär- Heizungs- und Klima- Handwerk) und Jana Krumbein, Grevenbroich (Kauffrau für Büromanagement).