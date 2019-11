Hunde sind treue Wegbegleiter : Politik will Assistenzhunde fördern

Ratingen Staatssekretärin Kerstin Griese (SPD) betont: Die allgemeine Akzeptanz für die verlässlichen Wegbegleiter muss sich deutlich verbessern.

Marion Höltermann vom Blinden- und Sehbehindertenverein Ratingen und Julia Standke von Assistenzhunde NRW e.V. hatten Kerstin Griese in ihrem für Niederberg und Ratingen zuständigen Bürgerbüro besucht. Höltermann hatte ihren Königspudel Farah dabei, der ein Blindenführhund ist. Cali, ein belgischer Schäferhund, ist hingegen ein in Deutschland noch recht unbekannter Assistenzhund. Er hilft Standke dabei, mit ihrer Epilepsieerkrankung umzugehen und erinnert sie daran, rechtzeitig die Medikamente einzunehmen.

„Bei Epilepsie gibt es Frühwarnzeichen, dann zittern die Hände und Beine“, sagte Stahnke. Cali spürt das und sagt dann mit Fiepen und gegebenenfalls mit Bellen Bescheid. Bevor Julia Standke ihren Hund bekam, konnte sie nicht alleine aus dem Haus gehen. „Ich hoffe, dass Assistenzhunde noch mehr Menschen ein neues Leben ermöglichen können“, so Standke. Höltermann beschrieb, wie sie immer wieder dafür kämpfen musste, ihren Hund in Arztpraxen, Busse, Seniorenzentren oder Gaststätten mitnehmen zu dürfen. „Es wird nach Argumenten gesucht, damit kein Hund mit hineindarf“, hat sie auch in Ratingen erfahren müssen.

Griese hat jetzt den Aufkleber „Assistenzhund willkommen“ an ihrem Wahlkreisbüro und auch am Arbeits- und Sozialministerium in Berlin angebracht. „Ich hoffe, dass möglichst viele Geschäftsleute und öffentliche Einrichtungen dem folgen.“ Die Aufkleber sind in Grieses Bürgerbüro erhältlich oder können bei pfotenpiloten.org angefordert werden.