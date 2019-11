Neue Jahresschrift : Lintorfer Heimatfreunde stellen neue Quecke vor

Lintorf (RP) Am Samstag, 30. November, stellt der Verein Lintorfer Heimatfreunde (VLH) die neue Quecke den Lintorfern vor. Von 14 bis 18 Uhr kann die neue Jahresschrift in der Helpensteinmühle, Hülsenbergweg 11 bis 15, für 7,50 Euro erworben werden.

Sie freuen sich über eine kleine Spende für ihre Klassenkassen. Wer einen ersten Blick in die Quecke wagen will oder mit anderen über die neue Quecke plaudern möchte, kann dies vor der malerischen Kulisse der Mühle am offenen Feuer machen.