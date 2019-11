Gesanglicher Botschafter : Konzertchor kehrt von erfolgreicher Südamerikareise zurück

Die mittlerweile dritte Auslandsreise unter der Leitung von Thomas Gabrisch führte über 50 Mitglieder des Konzertchors Ratingen samt 20 Begleitpersonen nach Uruguay und Argentinien – im Gepäck ein abwechslungsreiches Programm nicht nur mit Chorwerken von Bach, Brahms, Mendelssohn Bartholdy und Hugo Wolf, sondern vor allem auch mit der mittlerweile weltberühmten Misa Tango des in Argentinien lebenden Komponisten Martin Palmerì.

Zu Beginn der Reise verbrachte der Chor vier abwechslungsreiche Tage in Montevideo. Neben den Proben blieb Zeit, Montevideo und die Umgebung der Hauptstadt dieses entspannten kleinen Landes Uruguay zu erkunden und die überwältigende Gastfreundschaft seiner Bewohner zu genießen. Höhepunkt sollte dann ein Konzert in der Iglesia los Vascos im Herzen der Hauptstadt gemeinsam mit dem Coro de la EUM sein, bei dem der deutsche Chor mit den Chorwerken von Bach, Brahms, Mendelssohn Bartholdy und Hugo Wolf begeisterte. Den Abschluss bildete das Abendlied von Josef Rheinberger. An der Reaktion des Publikums zeigte sich, dass der Chor das anspruchsvolle Programm klangvoll gestaltet hatte – eine Einladung durch die Verantwortlichen zu einem Chorfestival am nächsten Abend in Montevideo erfolgte spontan.