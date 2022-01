Infos für Interessenten : Digitale Beratung zu Photovoltaik

Ratingen Die Energieberatung informiert rund um Fragen der Anschaffung. Dabei geht es nicht nur um Module auf dem Dach, sondern auch an Balkonen.

(RP) Der Ausbau von Photovoltaik als erneuerbare Energiequelle ist unerlässlich für eine erfolgreiche Energiewende in Ratingen . Nur mit einem raschen Ausbau der installierten Photovoltaik-Leistung können die ambitionierten Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene sowie auf Landes- und Bundesebene erreicht werden.

Doch auch für die Betreiberinnen und Betreiber selbst bietet Photovoltaik viele Vorteile. Unterstützung bei der Umsetzung bietet die Energieberatung Ratingen der Verbraucherzentrale NRW interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag, 25. Januar, im Rahmen von digitalen Beratungsgesprächen an.

Bevor man sich eine Photovoltaik-Anlage auf das eigene Dach installieren lässt, gilt es, einige Fragen zu klären: Wie teuer ist eine PV-Anlage und mit welchem jährlichen Stromertrag ist zu rechnen, wann ist ein Stromspeicher in Ergänzung zu der PV-Anlage sinnvoll und lohnt sich die Anschaffung überhaupt? Erst wenn alle Fragen geklärt und vielleicht der ein oder andere Zweifel beseitigt sind, können sich die Interessenten mit Überzeugung dem Projekt der eigenen PV-Anlage widmen. Unterstützung erfahren sie dabei von der Ratinger Energieberaterin Susanne Berger, die am 25. Januar in den rund 30-minütigen digitalen Gesprächen rund um das Thema Photovoltaik berät und hilfreiche Tipps für die weiteren Schritte gibt.