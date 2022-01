Gute Vorsätze konsequent umsetzen : So geht es fit und aktiv durch das neue Jahr

So geht es fit und aktiv durch das neue Jahr

Interview Kreis Mettmann Gesünder leben, mehr joggen und nicht mehr rauchen: Michael Fontein gibt Tipps, wie gute Vorsätze dauerhaft umgesetzt werden.

Fontein Die Idee, wieder in Bewegung kommen zu wollen, ist grundsätzlich gut. Bevor ich mich aber zu einem Kursus anmelde, sollte ich überlegen, was mir wirklich Spaß und Freude macht. Habe ich überhaupt die richtige Bewegungsart ausgewählt? Was für ein Sporttyp bin ich? Es nutzt nichts, sich für irgendwas anzumelden. Das muss schon passen, sonst wird es ein positiver Entschluss mit schlechter Durchhaltequote.