Einsatz an der Straße Am Hangstein: Die Hauswand war nach Experteneinschätzung einsturzgefährdet. Foto: RP/Feuerwehr _Heiligenhaus

Heiligenhaus Eine unverletzte Autofahrerin (75), 35.000 Euro Sachschaden und acht Stunden Feuerwehreinsatz – das ist die Bilanz eines Unfalls an der Straße Am Hangstein.

(köh) Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Gegen 12.55 Uhr am Montag wollte die 75-jährige Ratingerin mit ihrem Mercedes GLK rückwärts von einer Parkfläche an der Straße Am Hangstein ausparken. Nach eigenen Angaben verwechselte sie, aus bisher ungeklärter Ursache, beim Anfahren das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen drehte sich das Fahrzeug und prallte seitlich gegen eine Hauswand. Die 75-Jährige blieb unverletzt und wurde vor Ort durch die Rettungskräfte nach ambulanter Behandlung entlassen.