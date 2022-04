Herausforderung für Feuerwehr : Photovoltaik-Anlage in Kevelaer steht in Flammen

Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Kevelaer An der Industriestraße ist am Samstagmittag eine Anlage für Solarstrom in Brand geraten. Der Einsatz für die Feuerwehr ist in solchen Fällen nicht ganz ungefährlich.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagmittag eine Photovoltaik-Anlage im Gewerbegebiet in Brand geraten. Gegen 12 Uhr war die Feuerwehr verständigt worden, weil die große Anlage auf dem Dach eines Industriegebäudes an der Industriestraße in Flammen stand. Der Löschzug Stadt und der Löschzug Wetten rückten an und begannen damit, das Feuer zu bekämpfen.

Einsätze an Photovoltaik-Anlagen stellen für Feuerwehrleute eine besondere Herausforderung dar. Denn die Systeme stehen weiterhin unter Strom, vor allem, wenn die Module wegen starker Sonneneinstrahlung viel Spannung führen. Das war um die Mittagszeit in Kevelaer der Fall. „Wir mussten vorsichtig sein und entsprechenden Abstand halten“, so Markus Rademacher, Sprecher der Feuerwehr Kevelaer. Es habe aber alles funktioniert, man habe die Lage im Griff gehabt.

Nach etwa 30 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Abgeschlossen war der Einsatz da noch nicht, weil es weiter brannte.

Zur Ursache des Brandes gibt es bisher noch keine Angaben, auch die Höhe des Sachschadens ist offen.

