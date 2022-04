Erneuerbare Energie nutzen : Workshop: Wie Mieter Solarstrom auf Balkon erzeugen können

Erkrath Stecker-Solaranlagen können dabei helfen, die Stromkosten in privaten Haushalten zu senken. In Erkrath gibt es dazu jetzt einen kostenlosen Workshop inklusive Möglichkeit zur Sammelbestellung mit Rabatt.

(RP/hup) Auch Besitzer oder Mieter von Etagenwohnungen können Solarstrom für den Eigenbedarf zu produzieren. Möglich machen das so genannte Stecker-Solargeräte. Diese Sonnenkraftwerke für den Balkon bestehen aus ein bis zwei Standard-Solarmodulen und einem Wechselrichter, der den Gleichstrom der Anlage in 230-Volt-Wechselstrom für den Haushalt umwandelt. Je nach Standort können mit einem Modul, das ab 500 Euro erhältlich ist, 300 Kilowattstunden Strom erzeugt werden, haben Experten errechnet. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt entspreche das ungefähr dem Jahresverbrauch einer Spül- oder Waschmaschine.

Wer sich für eine solche Kleinanlage interessiert, kann an einem kostenlosen Workshop dazu teilnehmen, den die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bergischen Bürgerenergiegenossenschaft (bbeg) für Samstag, 30. April, 11 Uhr, organisiert hat. Erläutert werden dabei die technischen und rechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung der kleinen Anlagen sowie ein Beispiel aus der Praxis. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit einer Sammelbestellung.

Sonnenenergie gehöre zu den erneuerbaren Energien, die unerschöpflich zur Verfügung ständen. Ihr Einsatz helfe dabei, die Verbrennung fossiler Energieträger und somit den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Stecker-Solargeräte, die zum Beispiel auf dem Balkon, dem Garagendach oder im Garten einfach per Steckdose angeschlossen werden, erreichten schon mit geringen Eigenmitteln eine Einsparung im privaten Stromverbrauch. Daher sei eine solche Anlage auch für Bürger ohne Wohneigentum interessant, unterstreicht die Stadt. Für die Sammelbestellung bietet die Energiegenossenschaft den Teilnehmern Rabatte an. Der Workshop beginnt um 11 Uhr und dauert zwei Stunden. Anmeldung per E-Mail an lena.bruemmer@erkrath.de. Der Veranstaltungsort wird anschließend per E-Mail mitgeteilt.