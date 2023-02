Ratinger Spielzeugmuseum Die Frau mit den meisten Barbies der Welt

Bettina Dorfmann ist auch als Buchautorin tätig: Die beiden ersten Bücher „Barbie und die Mode der wilden 70er“ (Co-Autorin Astrid Geskes) und das Begleitbuch zur Ausstellung „Busy Girl, Barbie macht Karriere“ (Co-Autorin Karin Schrey) sind in Deutschland beim Arachne Verlag erschienen. Das dritte Buch „Barbie the first 30 Years“ (Co-Autorin Stefanie Deutsch) ist in den USA von Collector Books verlegt worden. Zwei weitere Barbiepuppen-Preisführer von Bettina Dorfmann sind bei dem Verlag Wellhausen und Marquardt 2015 und 2017 erscheinen, die jeweils auf dem Puppenfrühling in Münster vorgestellt worden sind. Das Nachschlagewerk „Die Petra-Modepuppe“ erschein 2021 beim Verlag WESTARP Book on Demand.