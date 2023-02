Ratinger Eishockey Bürger Union: Ice Aliens brauchen Planungssicherheit

Die Energieeinsparung in der Eissporthalle im Vergleich zu 2019 sei doch sehr gering gewesen. Die Notwendigkeit der verspäteten Eisaufbereitung mit den einhergehenden Problemen für die Eishockeysaison erscheint laut BU demnach fraglich. Da aufgrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zu befürchten sei, dass eine Vielzahl von Mitgliedern von der Möglichkeit einer Kündigung der Mitgliedschaft zum 28. Februar Gebrauch machen könnten, wären vor einer eventuell am 31. März vom Rat zu treffenden Entscheidung über eine mögliche Fortsetzung oder Anpassung der Maßnahmen positive Signale oder Absichtserklärungen für die Planung des Vereins sicher hilfreich, so die BU. Dies wäre auch für die anstehenden Gespräche mit Sponsoren von Bedeutung. Fehlende Planungssicherheit erschwere die Neuakquise oder Vertragsverlängerungen, so die Fraktionsspitzen Rainer Vogt und Angela Diehl. Auch drohe aufgrund der Unsicherheit der Abgang von Trainern (Nachwuchs, Senioren, Damen) und Spielern der ersten Mannschaft. Dies sollte man verhindern, so die BU.